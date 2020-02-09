Кровавая бойня в Таиланде: полиция ликвидировала стрелка, убившего 25 человек

Мир

Военнослужащего, устроившего расстрел людей в городе Накхонратчасима в Таиланде, удалось ликвидировать.

Как сообщает агенство Reuters, таиландские полицейские застрелили мужчину. Перед этим он пытался скрыться в подвале здания торгового центра.

Подробности операции не сообщаются.

Известно только, что во время операции по его обезвреживанию было убито и ранено несколько полицейских. В общей сложности погибло 25 и было ранено более шестидесяти человек.

Напомним, младший офицер Джакрафант Томма напал на своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы из военного лагеря. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре, стрелял по прохожим на улицах. В торговом центре он несколько часов удерживал заложников. Нападавший был профессиональным стрелком. В прошлом он выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

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