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Мир

Кровавая бойня в Таиланде: число жертв стрелка растет (видео)

20:59 8 февраля 2020 528
солдат
Инф. «ФАКТОВ»

Число жертв таиландского стрелка возросло до 20 человек. Спецслужбы оцепили в городе Накхонратчасима торговый центр, в котором солдат несколько часов держит заложников. И готовы к штурму здания.

Стрелок с 16 заложниками якобы находится на 4 этаже здания.

По данным Bangkok Post, первый этаж торгового центра контролируют бойцы спецназа.

Городские власти порекомендовали заложникам отключить звук мобильных телефонов и сообщили им короткий номер для связи.

Ранее сообщалось, что от рук стрелка уже погибло 15 человек. Солдат — профессионал, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

«ФАКТЫ» сообщали о стрельбе 2019 года в российском Забайкалье, где солдат срочной службы из табельного оружия убил восемь сослуживцев, еще двоих ранил. Причиной оказались неуставные отношения в части.

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