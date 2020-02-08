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Кровавая бойня в Таиланде: число жертв стрелка растет (видео)
Число жертв таиландского стрелка возросло до 20 человек. Спецслужбы оцепили в городе Накхонратчасима торговый центр, в котором солдат несколько часов держит заложников. И готовы к штурму здания.
Стрелок с 16 заложниками якобы находится на 4 этаже здания.
По данным Bangkok Post, первый этаж торгового центра контролируют бойцы спецназа.
Городские власти порекомендовали заложникам отключить звук мобильных телефонов и сообщили им короткий номер для связи.
Число жертв таиландского стрелка возросло до 20 человек. Спецслужбы оцепили ТЦ, в котором солдат несколько часов держит заложников.— CommanderX (@CommanderAntiZe) February 8, 2020
Джакрапант Томма (так зовут солдата) профессиональный стрелок. Перед преступлением он опубликовал в Facebook — «Смерть неизбежна для всех». pic.twitter.com/zCD3a04VPo
Ранее сообщалось, что от рук стрелка уже погибло 15 человек. Солдат — профессионал, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.
«ФАКТЫ» сообщали о стрельбе 2019 года в российском Забайкалье, где солдат срочной службы из табельного оружия убил восемь сослуживцев, еще двоих ранил. Причиной оказались неуставные отношения в части.
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