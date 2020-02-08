Военный устроил кровавую бойню в торговом центре в Таиланде (видео)

Мир

В тайском городе Накхонратчасима к северо-востоку от Бангкока тайский солдат открыл огонь на поражение по мирным жителям.

Младший офицер Джакрафант Томма напал на своего командира, а затем украл оружие и боеприпасы из военного лагеря. После этого он открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя минобороны Таиланда.

По информации таиландского новостного агентства TNA, нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников.

По одним данным, уже погибло 12 человек, по другим — 15.

Торговый центр окружен полицией, автомобильное движение в этом районе полностью перекрыто. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не покидали дома.

Мотивы нападавшего остаются неясными. Но он делал публикации в своих социальных сетях во время нападения, а также разместил публикацию с вопросом, должен ли он сдаться. До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью «Настало время волноваться».

Издание Bangkok Post пишет, что убитого командира Томмы звали полковник Анантарот Красе, а на территории военного лагеря были убиты также 63-летняя женщина и еще один солдат.

Напомним, в конйе 2019 года в Забайкалье (Россия) во время смены караула солдат срочной службы из табельного оружия расстрелял сослуживцев — восемь человек были убиты, еще двое были ранены. Причиной такой бойни оказались неуставные отношения в части.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о межнациональном конфликте со стрельбой, вспыхнувшем на границе Казахстана и Киргизии, между казахами и дунганами. ПРичиной стало якобы нападение на полицейских.

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