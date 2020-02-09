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Бандитские разборки в Мукачево: полиция провела масштабную спецоперацию (фото, видео)
В субботу, 8 февраля, в Закарпатской области по делу о перестрелке в Мукачево полицейские задержали нескольких человек на посту полиции в Нижних Воротах.
Задержание прошло около 10 часов вечера, когда 2 автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область.
Mukachevo.net пишет, ссылаясь на свои источники, что у задержанных в автомобилях обнаружили много оружия. Полиция арестовала трех человек за «неповиновение работнику правоохранительного органа» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
«Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Вероятно, чтобы продолжить разборки», — сообщил в своем Телеграмм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.
Напомним, 7 февраля в Мукачево было совершено покушение на одного из местных «авторитетов». По улице двигалась колонна из трех внедорожников, а киллер открыл огонь из засады. Расстреляв боекомплект автомата, он выбросил его за забор детского садика, и сделал несколько выстрелов из пистолета. Ранения получили «авторитет» и один из его охранников.
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