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Стрельба в Мукачево: в сеть попали фото раненого авторитета и расстрелянной машины
Стали известны новые подробности перестрелки в Мукачево, которая произошла утром 7 февраля.
Журналист Виталий Глагола выложил в своем Telegram-канале серию фотографий с места происшествия.
Ранее сообщалось, что покушение было на одного из местных «авторитетов». По улице двигалась колонна из трех внедорожников, а киллер открыл огонь из засады. Расстреляв боекомплект автомата, он выбросил его за забор детского садика, и сделал несколько выстрелов из пистолета. Ранения получили «авторитет» и один из его охранников.
Напомним, после перестрелки срочно собрался городской совет Мукачево. Он направил обращение к президенту Украины с просьбой сменить руководство местной полиции и ввести в город Национальную гвардию для нормализации ситуации.
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