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Происшествия

Стрельба в Мукачево: в сеть попали фото раненого авторитета и расстрелянной машины

19:21 7 февраля 2020 343
Машина
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны новые подробности перестрелки в Мукачево, которая произошла утром 7 февраля.

Журналист Виталий Глагола выложил в своем Telegram-канале серию фотографий с места происшествия.

Ранее сообщалось, что покушение было на одного из местных «авторитетов». По улице двигалась колонна из трех внедорожников, а киллер открыл огонь из засады. Расстреляв боекомплект автомата, он выбросил его за забор детского садика, и сделал несколько выстрелов из пистолета. Ранения получили «авторитет» и один из его охранников.

Напомним, после перестрелки срочно собрался городской совет Мукачево. Он направил обращение к президенту Украины с просьбой сменить руководство местной полиции и ввести в город Национальную гвардию для нормализации ситуации.

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