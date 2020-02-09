Происшествия

Жуткое ДТП с детской коляской в Запорожье: момент наезда попал на видео (18+)

Правоохранители задержали жителя города Энергодар Запорожской области, который за рулем автомобиля «ЗАЗ» сбил на пешеходном переходе детскую коляску.

Пресс-служба полиции Запорожской области сообщает, в пятницу, 7 февраля, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — 1,85 промилле. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на детскую коляску с младенцем, которую катила перед собой женщина.

В результате аварии мальчик 2019 рождения попал в больницу, его мать травм не получила.

В сети появилось жуткое видео инцидента (18+):

Ранее сообщалось, что в Энергодаре пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре и уехал с места ДТП. Одна из женщин погибла, другая попала в больницу. Оказалось, что виновник происшествия был нетрезв.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter