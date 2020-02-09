Нападение на пограничников в запорожском аэропорту: всплыли новые детали ЧП (видео)

Происшествия

Инцидент в аэропорту Запорожья, в котором пострадала инспектор пограничной службы, описали пассажиры рейса, прибывшие утром 7 февраля из Египта.

Пользователь Kseniya Kseniya из Мелитополя пишет, что самолет из Шарм-эль-Шейх прибыл в Запорожье в 5:40 утра.

После прохождения таможенного контроля, осталось получить багаж. Для этого пассажиры выстроились в очередь, но пришлось ожидать около полутора часов. С прибывшими были маленькие дети, которые просились в туалет. У людей в очереди не было возможности даже присесть.

В это время чемоданы в тележках находились на улице за окном. Сотрудники аэропорта объяснили, что нужно ждать грузчиков, которых всего двое, и они заняты на других рейсах, готовящихся к вылету.

По словам Kseniya Kseniya, один мужчина предложил самостоятельно разгрузить свой багаж, и другие граждане поддержали эту инициативу. В итоге мужчины выстроились в шеренгу и сами разгрузили все тележки с багажом.

«После, того как последний чемодан был разгружен, налетели сотрудники пограничной службы, начали бить и выкручивать руки, тем кто был там в первых рядах. При этом одному мужчине сломали руку. Приехала полиция», — пишет Kseniya Kseniya.

Она также разместила в Facebook два видео происходящего в аэропорту.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в аэропортах «Киев» и «Одесса» подделывали документы о ремонте самолетов, что в итоге могло привести к катастрофам с человеческими жертвами.

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