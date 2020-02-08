В аэропорту Запорожья пассажирка "навеселе" избила пограничницу

Происшествия

В аэропорту Запорожья, где в январе проходили обыски, пассажирка, прилетевшая из Египта, ударила по лицу инспектора пограничной службы. От удара женщина-инспектор упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



Инцидент произошел утром 7 февраля. Супружеская пара, прилетела рейсом Шарм-эль-Шейх-Запорожье и пыталась самостоятельно разгрузить свои чемоданы.



На замечание пограничного наряда соблюдать режим в пункте пропуска, женщина-пассажир, которая была явно «под градусом» возмутилась и ударила по лицу инспектора пограничной службы.



От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.



Муж агрессивной пассажирки на замечания пограничников также реагировал очень эмоционально и пытался сопротивляться.



Пострадавшая сотрудница госпитализирована.



Успокаивать разбушевавшихся пассажиров прибыли сотрудники Нацполиции.



Напомним, в Киеве водитель-хулиган тяжело травмировал полицейского, наехав своим авто ему на ногу. А в Одессе пьяный водитель избил полицейского.

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