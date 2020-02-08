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В аэропортах "Киев" и "Одесса" подделывали документы о ремонте самолетов: раскрыта опасная схема
СБУ вскрыла механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний.
Кроме того, эта организация и представители авиакомпании сфальсифицировали документацию о проведении ремонтных работ, что в итоге могло привести к катастрофам с человеческими жертвами.
По материалам СБУ должностное лицо авиапредприятия было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса.
Кроме того, компании-эксплуатанту самолетов отменили соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушные суда лишились сертификатов летной пригодности.
Изъятые вещественные доказательства нарушений
Напомним, в январе СБУ проводила обыски в Запорожье, заподозрив в масштабных хищениях руководство коммунального предприятия «Международный аэропорт «Запорожье». Результатом стало изъятие документов и более чем 1 млн гривен наличными.
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