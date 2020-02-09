Возле трассы Днепр — Кривой Рог из грузовика высыпали две тонных мертвых кур (видео)

Происшествия

В Днепропетровской области у въезда в село Широкое на земле бросили около двух тонн тушек мертвых кур. За несколько дней до этого возле остановки в Харькове нашли человеческий скелет.

Как сообщает «Днепровская панорама», груз мертвых кур вывалили из грузовика всего в 200 метрах от трассы Днепр — Кривой Рог. Вскоре смрад от импровизированного «могильника» стал доноситься до местных жителей. Они обратили на происшествие внимание журналистов.

По информации сельского головы, куриные тушки привезли на местную фабрику, чтобы переработать на костную муку. На груз имеется разрешение, которое подписано в областной Госпотребслужбе. Однако в итоге тушки высыпали за пределами села. А местные жители уверяют, что ничего не знают о существовании упомянутой фабрики.

Ранее сообщалось, что в Сумской области нашли два мешка с трупами животных.

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