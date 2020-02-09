Доллар резко подешевеет: озвучен свежий прогноз

Деньги

Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю гривня укрепится по отношению к валюте США. Хотя еще недавно курс доллара взлетал выше 25 грн.

«Вероятно, в ближайшие время гривня стабилизируется вблизи отметки 24,5 грн за доллар. Однако очередной виток укрепления гривни усилит проблемы экспортеров и ограничит бюджетные поступления», — говорит руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

В то же время старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что в ближайшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0−24,1 грн, а наличный доллар в банках — по 23,9−24,1 грн», — считает Иосуб.

Полный текст материала о возможных изменениях курсов валют читайте на сайте «ФАКТОВ».

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