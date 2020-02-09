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Доллар резко подешевеет: озвучен свежий прогноз
Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю гривня укрепится по отношению к валюте США. Хотя еще недавно курс доллара взлетал выше 25 грн.
«Вероятно, в ближайшие время гривня стабилизируется вблизи отметки 24,5 грн за доллар. Однако очередной виток укрепления гривни усилит проблемы экспортеров и ограничит бюджетные поступления», — говорит руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.
В то же время старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует, что в ближайшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0−24,1 грн, а наличный доллар в банках — по 23,9−24,1 грн», — считает Иосуб.
Полный текст материала о возможных изменениях курсов валют читайте на сайте «ФАКТОВ».
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