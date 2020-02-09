Мир

В России при посадке разбился пассажирский «Боинг»: первые подробности ЧП (фото, видео)

В российском городе Усинске (Коми) самолет UTair, который выполнял рейс из Москвы, совершил жесткую посадку, ударившись хвостовой частью о землю. Ранее при посадке в Стамбуле авиалайнер развалился на две части, а затем загорелся.

По данным «Интерфакса», самолет садился практически с пустыми баками. У самолета полностью разрушились задние шасси, повреждены фюзеляж и крыло. Экипаж и пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Российские Telegram-каналы сообщают, что на борту находились 94 человека. По предварительной информации, есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Среди причин жесткой посадки называют также плохую видимость и сильный ветер, который оторвал шасси.

В сети появились видео аварийной посадки:

Также показали эвакуацию пассажиров:

Ранее сообщалось, что в России у пассажирского самолета в воздухе отказал двигатель.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter