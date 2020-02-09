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В России при посадке разбился пассажирский «Боинг»: первые подробности ЧП (фото, видео)
В российском городе Усинске (Коми) самолет UTair, который выполнял рейс из Москвы, совершил жесткую посадку, ударившись хвостовой частью о землю. Ранее при посадке в Стамбуле авиалайнер развалился на две части, а затем загорелся.
По данным «Интерфакса», самолет садился практически с пустыми баками. У самолета полностью разрушились задние шасси, повреждены фюзеляж и крыло. Экипаж и пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
Российские Telegram-каналы сообщают, что на борту находились 94 человека. По предварительной информации, есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Среди причин жесткой посадки называют также плохую видимость и сильный ветер, который оторвал шасси.
В сети появились видео аварийной посадки:
Также показали эвакуацию пассажиров:
Ранее сообщалось, что в России у пассажирского самолета в воздухе отказал двигатель.
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