- 21:18 Не Зеленский: в Google назвали самый популярный запрос в Украине в 2019 году
- 20:59 Подсуетились: законопроект о продлении особого статуса Донбасса уже в Раде
- 20:59 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:40 Дело Зайцевой: Дронов уже начал платить, но пока не потерпевшим
- 20:26 ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы готовятся к экстренной посадке
- 20:16 Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака
- 19:54 После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников
- 19:52 Десять бывших узников Кремля покинули Украину
- 19:27 Аэропорт Запорожья сообщил об отмене рейсов в связи с сильным туманом
- 19:26 В российских тюрьмах томятся почти 2 тысячи украинцев: Денисова рассказала, как они там оказались
- 19:26 Организация представительств переселенцев в Минском процессе: Шахов предложил помощь Зеленскому
- 19:14 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемый заявил, что... не убивал
ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы готовятся к экстренной посадке
В России произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом Як-42, который вылетел из аэропорта Уфы. Напомним, неделю назад ЧП произошло с бортом № 1 президента Путина в столице Киргизии Бишкеке.
Как сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», после вылета борта из Уфы в Нижневартовск у него отказал один из двигателей.
Экипаж из-за этого решил не продолжать полет и запросил экстренное возвращение в Уфу.
На борту лайнера находятся 79 человек. Сейчас самолет начал вырабатывать топливо перед посадкой.
Как сообщали «ФАКТЫ», 24 ноября в российском Ростове-на-Дону пришлось экстренно посадить самолет. Лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу, запросил внеплановую посадку из-за критического состояния второго пилота, который умер на борту.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!