Мир

ЧП с самолетом в России: в аэропорту Уфы готовятся к экстренной посадке

В России произошла нештатная ситуация с пассажирским самолетом Як-42, который вылетел из аэропорта Уфы. Напомним, неделю назад ЧП произошло с бортом № 1 президента Путина в столице Киргизии Бишкеке.

Как сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», после вылета борта из Уфы в Нижневартовск у него отказал один из двигателей.

Экипаж из-за этого решил не продолжать полет и запросил экстренное возвращение в Уфу.

На борту лайнера находятся 79 человек. Сейчас самолет начал вырабатывать топливо перед посадкой.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24 ноября в российском Ростове-на-Дону пришлось экстренно посадить самолет. Лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу, запросил внеплановую посадку из-за критического состояния второго пилота, который умер на борту.

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