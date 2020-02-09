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Происшествия

Тело ветерана АТО обнаружили под 4-метровым слоем земли: ужасное ЧП в Западной Украине

13:10 9 февраля 2020 401
Андрей Пришляк
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, вечером 8 февраля, во время выполнения земляных работ в селе Угринов погиб ветеран АТО Андрей Пришляк. В тот же день трагедия произошла в Тернополе, где на стройке при обвале рабочих засыпало землей.

Как сообщает пресс-служба союза участников АТО Ивано-Франковской области, Андрей Пришляк оказался погребен под слоем земли толщиной четыре метра. Трагедия произошла во время обустройства системы дождевой канализации. У уроженца Ивано-Франковска остался маленький ребенок.

Ранее сообщалось, что от последствий многочисленных контузий скончался ветеран АТО, парамедик Игоря Надолько (позывной «Фаш») из Мариуполя. За два года он спас от смерти более 400 человек — военных и гражданских. У Игоря Надолько остался 14-летний сын.

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