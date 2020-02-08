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Украина

Умер ветеран-парамедик, спасший более 400 человек

10:23 8 февраля 2020 400
Игорь Надолько
Инф. «ФАКТОВ»

В сети сообщили о смерти ветерана-парамедика Игоря Надолько (позывной «Фаш») из Мариуполя. До апреля 2017 года он служил в 28 бригаде 18-го отдельного мотопехотного батальона, а последние несколько лет — как доброволец-парамедик в составе «Ангелов Тайры».

За два года ему удалось спасти жизни более 400 человек — как военных, так и гражданских.

Вероятной причиной смерти стали перенесенные Игорем четыре контузии, сообщила побратим «Фаша» Юлия Паевская «Тайра» в Facebook.

У Надолько остался 14-летний сын.

Напомним, ночью 19 января в Киеве от ножевых ран умер ветеран АТО, а перед этим в Луганской области в селе Новодеркул ветерана жестоко убили и сбросили его тело в канаву.

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