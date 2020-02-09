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- 14:35 Регина Тодоренко удивила сеть пляжным фото с подросшим сыном
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Регина Тодоренко удивила сеть пляжным фото с подросшим сыном
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала новые фото с отдыха на морском берегу. Ранее сообщалось, что она отправилась с сыном Мишей на Мальдивы.
На фото Регина Тодоренко идет с подросшим сыном по песчаному берегу. Телеведущая также поделилась мыслями о воспитании детей: «Я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям».
«Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!» — так она видит семейные отношения.
В комментариях к фото многие удивляются тому, как быстро подрос сын Регины.
Ранее сообщалось, что сеть была возмущена фотографией Влада Топалова с сыном.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...