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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко удивила сеть пляжным фото с подросшим сыном

14:35 9 февраля 2020 426
Регина Тодоренко с сыном
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала новые фото с отдыха на морском берегу. Ранее сообщалось, что она отправилась с сыном Мишей на Мальдивы.

На фото Регина Тодоренко идет с подросшим сыном по песчаному берегу. Телеведущая также поделилась мыслями о воспитании детей: «Я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям».

«Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!» — так она видит семейные отношения.

В комментариях к фото многие удивляются тому, как быстро подрос сын Регины.

Ранее сообщалось, что сеть была возмущена фотографией Влада Топалова с сыном.

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