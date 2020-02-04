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Регина Тодоренко увезла сына на Мальдивы (фото)

10:56 4 февраля 2020 365
Регина Тодоренко
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, умилившая недавно сеть семейным фото, увезла сына Мишу на Мальдивы к морю и солнцу, подальше от московской зимы и угрозы коронавируса. Звездная мама призналась, что несколько опалась длительного перелета с тремя пересадками. Но сын мужественно перенес путешествие.

«Сын, ты — мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут — это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути, и мы на море. Для настоящих путешественников — сущие пустяки», — написала Регина.

Кстати, Миша, которому в декабре исполнился годик, путешествует с трех месяцев. Он побывал в Турции, Египте, Арабских Эмиратах, на Бали, в Италии…

Как признается Регина, на Мальдивах сын немного капризничает, проходит период адаптации. «Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеёмся!», — поделилась Регина.

Даже на море она не может расслабиться и размышляет о том, что оставит после на себя на земле. Она задумала выпустить свой сборник сказок для детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Влад Топалов опубликовал фото с голым сыном на руках, показав его попку. Такой кадр вызвал неоднозначную реакцию сети.

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