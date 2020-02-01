«Убьет потом тебя»: фото Влада Топалова с сыном возмутило сеть

Шоу-бизнес

Российского музыканта и мужа телеведущей Регины Тодоренко Влада Топалова, который недавно перенес операцию, раскритиковали за фото с голым сыном Майклом.

Топалов опубликовал снимок с мальчиком и подписал: «Как же тяжело тебя отпускать каждый раз… невыносимо».

Поклонники Тодоренко и Топалова умилились, фото собрало десятки тысяч лайков, но остальные комментаторы удивились и даже разозлились.

«Зачем люди выставляют фотографии, где их дети голые? Для каждого родителя его ребенок — это святое, самое красивое создание! Такие фотографии для себя должны быть, для семьи, а не на всеобщее обозрение», «Убьет потом тебя за это фото, когда вырастет», «Он не простит вам эту попу, когда вырастет. Прикройте цветочком!», «У Вас же как-никак мужик будущий растёт! Не пацанское это дело. В трусиках фото было бы не менее мимишное! И негативных отзывов можно было бы избежать», — пишут в сети.

Напомним, ранее Тодоренко похвасталась фото с мужем и сыном.

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