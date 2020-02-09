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В Чехии разбился автобус с детьми: десятки пострадавших (фото)
В воскресенье, 9 февраля, в Чехии перевернулся двухэтажный автобус, который перевозил 70 детей. Ранее крупное ДТП произошло в Словакии, где пострадали и украинцы.
Как сообщает «Главком», двухэтажный автобус съехал с дороги и перевернулся вблизи Блашаны в районе Лоун. В салоне находились дети возрастом от 15 до 18 лет.
По предварительным данным, один человек тяжело травмирован, всего повреждения различной степени получили 69 человек. Для оказания помощи пострадавшим был отправлен даже вертолет, но непогода помешала ему приземлиться.
Ранее сообщалось, что граждане Украины попали в крупное ДТП в Турции. Полный пассажиров микроавтобус столкнулся с трактором, после чего вылетел с дороги и врезался в ограждение. В автобусе были украинские туристы в сопровождении гида.
Фото: Aktualne
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...