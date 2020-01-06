- 11:40 Зеленский провел новую встречу в Омане: с кем и о чем говорил президент Украины
- 11:35 Нефть продолжает дорожать из-за убийства Сулеймани и угрозы войны Ирана против США
- 11:22 В аварии с десятками авто в Словакии пострадали украинцы: первые фото и видео
- 11:15 Новогоднее убийство двух девушек в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе
- 11:11 Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки
- 11:04 Утка в пиве и крем-брюле: любимые праздничные рецепты судей «МастерШефа»
- 11:03 Украинцы встречают Рождество в тюрьмах России: бывшие узники Кремля записали мощное обращение
- 10:57 «Наполи» – «Интер»: онлайн-трансляция матча итальянской серии А
- 10:40 «Живой Кен» превратился в Барби, объявив себе женщиной-трансгендером
- 10:28 Оккупанты превращают Крым в зону отчуждения: появились доказательства
- 10:26 Владелец испанского клуба боднул Зидана, сымитировав удар в Матерации на ЧМ-2006
- 10:22 Свитолина перед стартом сезона ворвалась в топ-5 мирового рейтинга
В аварии с десятками авто в Словакии пострадали украинцы: первые фото и видео
В районе словацкого города Попрад произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десять человек, в том числе и пять граждан Украины. Ранее в польском поселке Тарново Подгурне возле Познани в ДТП погиб украинец.
Как сообщает «Специальный контроль» в социальных сетях, на трассе под Попрадом столкнулись 16 легковых автомобилей, два микроавтобуса и автобус.
Из-за масштабной аварии, в которой, к счастью, обошлось без жертв, на время перекрывали автостраду — водителей направляли в объезд и призывали быть особо внимательными на дорогах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десять граждан Украины попали в больницу после ДТП возле села Несовице в Чехии. Микроавтобус, в котором ехали 12 человек, слетел с дороги и перевернулся.
Фото со странички «Специального контроля» в Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...