Происшествия

В аварии с десятками авто в Словакии пострадали украинцы: первые фото и видео

В районе словацкого города Попрад произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десять человек, в том числе и пять граждан Украины. Ранее в польском поселке Тарново Подгурне возле Познани в ДТП погиб украинец.

Как сообщает «Специальный контроль» в социальных сетях, на трассе под Попрадом столкнулись 16 легковых автомобилей, два микроавтобуса и автобус.

Из-за масштабной аварии, в которой, к счастью, обошлось без жертв, на время перекрывали автостраду — водителей направляли в объезд и призывали быть особо внимательными на дорогах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», десять граждан Украины попали в больницу после ДТП возле села Несовице в Чехии. Микроавтобус, в котором ехали 12 человек, слетел с дороги и перевернулся.

Фото со странички «Специального контроля» в Facebook.



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