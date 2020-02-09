24.41 / 24.64 26.74 / 27.11
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Швейцарии будут сажать в тюрьму за дискриминацию гомосексуалистов

16:26 9 февраля 2020 153
Флаг Швейцарии
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 9 февраля, прошел референдум на котором швейцарцы голосовали по поводу ненависти на почве сексуальной ориентации. 62 процента высказались за внесение поправки к Уголовному кодексу, предусматривающей наказания за унижения по поводу сексуальных предпочтений. В конце прошлого года в России вышел запрет геям быть донорами крови.

DW сообщает, что за поправку в Уголовный кодекс страны, которая будет защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации, проголосовало почти две трети жителей Швейцарии — это данные экзитполов.

В результате будет введен запрет на «публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества», исходя из сексуальных предпочтений людей. Нарушение закона карается штрафом либо тюремным заключением на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Россия и Украины признаны аутсайдерами в Еврпопе по толерантности к гомосексуализму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Пенсия

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Гороскоп

Удачи и неприятности: гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер