Мир

В Швейцарии будут сажать в тюрьму за дискриминацию гомосексуалистов

В воскресенье, 9 февраля, прошел референдум на котором швейцарцы голосовали по поводу ненависти на почве сексуальной ориентации. 62 процента высказались за внесение поправки к Уголовному кодексу, предусматривающей наказания за унижения по поводу сексуальных предпочтений. В конце прошлого года в России вышел запрет геям быть донорами крови.

DW сообщает, что за поправку в Уголовный кодекс страны, которая будет защитить людей от дискриминации из-за их сексуальной ориентации, проголосовало почти две трети жителей Швейцарии — это данные экзитполов.

В результате будет введен запрет на «публичные заявления или действия, которые унижают человеческое достоинство, разжигают ненависть и ставят под угрозу мирное сосуществование общества», исходя из сексуальных предпочтений людей. Нарушение закона карается штрафом либо тюремным заключением на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что Россия и Украины признаны аутсайдерами в Еврпопе по толерантности к гомосексуализму.

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