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Невероятный полет из Нью-Йорка в Лондон: ветер помог авиалайнеру поставить рекорд скорости

17:03 9 февраля 2020 381
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет компании British Airways пересек расстояние из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время. Ранее рекорд скорости для автомобилей побили в Киеве.

Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, причиной авиарекорда стал шторм Кьяра, двигавшийся в направлении Великобритании. В результате самолет, который вылетел из Нью-Йорка, набрал скорость более 1287 км/ч и достиг лондонского аэропорта Хитроу всего через 4 часа 56 минут. Лайнер оказался на минуту быстрее, чем самолет Virgin Atlantic.

Примечательно, что полеты в обратном направлении заняли на 2,5 часа дольше.

Самолеты British Airways и Virgin побили предыдущий рекорд для рейсов Нью-Йорк-Лондон, принадлежавший компании Norwegia. Ее самолет в январе 2018 года долетел до Лондона за 5 часов 13 минут.

Среднее время в пути по этой линии составляет около 6 часов 13 минут.

Ранее сообщалось, что при попытке побить рекорд скорости погибла известная гонщица и телеведущая.

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