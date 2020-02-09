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Космический провал: Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту
Иран, против властей которого Канада подает иск на миллиард долларов из-за сбитого украинского «Боинга» МАУ, вновь не смог в воскресенье, 9 февраля, вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования земли «Зафар». Две попытки сделать это в 2019 году также закончились неудачей.
Об этом передает государственное иранское телевидение IRIB со ссылкой на официального представителя Минобороны Исламской Республики.
Сообщается, что ракета-носитель «Симорг» не смогла набрать необходимой скорости, чтобы доставить спутник на расчетную орбиту. Ожидалось, что «Зафар» совершит 15 облетов вокруг Земли в сутки.
В то же время в военном ведомстве расценили запуск ракеты-носителя как успешный, добавив, что выявленные недостатки будут в ближайшее время устранены. Однако дату нового пуска пока озвучивать не стали.
Запуск спутника был приурочен к 41-й годовщине исламской революции, которую Иран будет отмечать 11 февраля. Как заявляют в Тегеране, иранские спутники не преследуют военных целей, а необходимы для изучения погоды, предсказания стихийных бедствий. Однако предыдущие запуски вызвали международную критику. В Израиле и США предполагают, что космическая программа Ирана может служить целям разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в прошлом месяце в космосе распался на части российский спутник «Космос-2491», который российские СМИ самоуверенно называли «спутником-убийцей». Данный объект был сравнительно новым: на орбиту его вывели в 2013 году.
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