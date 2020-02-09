Мир

Катастрофа "Боинга" МАУ: Канада подает против Ирана иск на миллиард долларов

В связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины», в которой погибли граждане Канады, канадские юристы подготовили групповой иск к властям Ирана с требованием выплатить компенсацию в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Канада требует денежное возмещение за гибель 63 своих граждан, летевших рейсом Тегеран-Киев. Пострадавшая сторона называет сбивание самолета «нацеленным актом терроризма».

По информации издания, ответчиками по этому делу канадские юристы определили духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции.

Иск был подан еще 24 января, информации о том, дошел ли он уже в Тегеран, пока нет. Также стало известно, что главным истцом в этом деле стал один из родственников погибших.

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины». В результате катастрофы погибли 176 человек из 7 стран, в том числе 11 украинцев — 2 пассажира и 9 членов экипажа.

Власти Ирана признали, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка иранской стороны.

Как сообщали «ФАКТЫ», Иран предложил каждой семье погибших украинцев выплатить по 80 тысяч долларов США. Президент Зеленский пообещал добиваться увеличения компенсации, считая такую сумму мизерной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter