Путинский "спутник-убийца" развалился в космосе

Российские военные, похоже, продолжают испытывать проблемы с эксплуатацией космических аппаратов, созданных для установления гегемонии в космосе. Так, вскоре после крушения военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» пришло сообщение о том, что разрушился и спутник «Космос-2491», названный СМИ «спутником-убийцей».

Данный объект был сравнительно новым: на орбиту его вывели в 2013 году, пишет Inforesist.

В своем сообщении ресурс ссылается на Twitter американского эксперта в области космонавтики Джонатана Макдауэлла.

По его данным, американские военно-воздушные силы зафиксировали 10 обломков спутника. В военном каталоге США им даны номера 44 912−44 913 и 44 987−44 994. Эксперт полагает, что спутник завершил свою миссию в 2014 году, но в конце прошлого года он сменил орбиту и мог столкнуться с космическим мусором или взорвалась батарея, топливо.

«Спутник-убийца» был запущен вместе с тремя другими военными спутниками. Тогда на Западе писали, что РФ вывела маневрирующего «убийцу спутников».

The inference is that Kosmos-2491 may have disintegrated, either through deliberate destruction, accidental battery or prop event, or through an accidental debris collision. I lean to accident since it is my guess the sat has been dead for several years, but it's not certain.