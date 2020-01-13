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Мир

Путинский "спутник-убийца" развалился в космосе

0:44 13 января 2020 109
Спутник
Инф. «ФАКТОВ»

Российские военные, похоже, продолжают испытывать проблемы с эксплуатацией космических аппаратов, созданных для установления гегемонии в космосе. Так, вскоре после крушения военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» пришло сообщение о том, что разрушился и спутник «Космос-2491», названный СМИ «спутником-убийцей».

Данный объект был сравнительно новым: на орбиту его вывели в 2013 году, пишет Inforesist.

В своем сообщении ресурс ссылается на Twitter американского эксперта в области космонавтики Джонатана Макдауэлла.

По его данным, американские военно-воздушные силы зафиксировали 10 обломков спутника. В военном каталоге США им даны номера 44 912−44 913 и 44 987−44 994. Эксперт полагает, что спутник завершил свою миссию в 2014 году, но в конце прошлого года он сменил орбиту и мог столкнуться с космическим мусором или взорвалась батарея, топливо.

«Спутник-убийца» был запущен вместе с тремя другими военными спутниками. Тогда на Западе писали, что РФ вывела маневрирующего «убийцу спутников».

«Роскосмос» эту информацию опроверг.

Напомним, 23 ноября прошлого года российский спутник «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 1978 году произошел международный инцидент, который мог привести к окончанию периода брежневской «разрядки»: на территорию страны-участницы НАТО Канады упал советский военный спутник «Космос-954», предназначенный для радиолокационной разведки и поиска вражеских подводных лодок. В результате инцидента радиацией были заражены 124 тыс. км2 — это в 3 раза превышало, к примеру, территорию Эстонской ССР. Местами излучение достигало 200 рентген/час. Однако, к счастью, спутник упал в крайне малолюдной провинции, поэтому население не пострадало.

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