Происшествия

Езда "под дозой": во Львове водитель зажал руку полицейского окном и протащил его 100 метров (видео)

Во Львове, куда недавно «наведывался» за взяткой столичный полицейский, произошло новое ЧП, в котором фигурировали правоохранители.

Правда, в этот раз они оказались в роли пострадавших: водитель с признаками наркотического опьянения, зажал руку полицейского окном автомобиля и протянул его около 100 метров.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в субботу, 8 февраля, около 14 часов на улице Воздушной к патрульным обратились оперативные сотрудники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться лицо в розыске.

з некоторое время инспекторы заметили этот автомобиль и остановили его на улице Ганкевича. Номерные знаки едва просматривались, поэтому полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушения.

«Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг неизвестный резко поднял стекло и зажал руку патрульному и тронулся. Напарник и работники УПН пытались остановить транспортное средство. Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился», — говорится в сообщении.

24-летнего львовянина задержали. Он имел признаки наркотического опьянения. Его пассажирка, 34-летняя львовянка, действительно оказалась в розыске Железнодорожным отделом полиции по ч.2 ст. 185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК. У нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, это 10 граммов метадона".

Водитель отказался от проверки на состояние наркотического опьянения. По нему вынесли постановление по ч.6 ст. 121 (Загрязненный номерной знак, не позволяющий четко определить его с расстояния двадцати метров) КоАП и по ч.1 ст. 130 (Управление в нетрезвом состоянии) КоАП.

Мужчину задержали по ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания.

Ему грозит ответственность по ч.2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК, а также по ч.2 ст. 345 (умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во Львове задержан подозреваемый в поджоге авто журналистки «Радіо Свобода».

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