Шоу-бизнес

Больше не держат зла друг на друга: Шейк и Купер решили помириться

Более полугода назад стало известно о разрыве отношений модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера, и это известие стало одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в западном шоу-бизнесе. По неофициальной информации, расставались звездные супруги очень эмоционально и со скандалами.

Тем не менее спустя много месяцев после скандального развода Шейк и Купер таки сумели помириться, не исключено, что ради их общего ребенка, пишет «7дней» со ссылкой на издание Intouch.

Согласно информации журналистов, бывшие супруги окончательно зарыли топор войны, полностью отказавшись от любых выяснений отношений и начали нормально общаться — в общем, не держат больше зла друг на друга.

При этом речь о воссоединении как супружеской пары Ирины Шейк и Брэдли Купера не идёт, причём в большей степени именно по инициативе модели. Якобы Ирина Шейк поставила перед собой новые цели и приоритеты, а Купера как своего мужчину уже давно вычеркнула из собственной жизни.

Тем не менее прекращение длительного конфликта и начало общения с новой страницы актер и модель якобы считают большим шагом, в том числе и ввиду фактора наличия общего ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Шейк и Купер встретились после церемонии вручения BAFTA и вместо того, чтобы разбежаться по разным углам, позировали фотографам вместе. Ирина, к слову, до сих пор не нашла себе нового партнера. Как считает модель, ей будет трудно встретить нужного мужчину, так как она является сильной и независимой девушкой, которая точно знает, что ей надо.

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