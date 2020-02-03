Шоу-бизнес

Почти без платья: Ирина Шейк встретилась на вечеринке с Брэдли Купером (фото)

После церемонии вручения кинопремий BAFTA в Лондоне состоялась традиционная вечеринка для знаменитостей, которую совместно устраивают британский журнал Vogue и ювелирный бренд Tiffany & Co.

Одной из самых ярких звезд на этом мероприятии стала российская модель Ирина Шейк. Красотка явилась едва ли не голой — в откровенном платье-сетке, одетой поверх боди телесного цвета. Сопровождал Ирину ее друг — итальянский модельер Риккардо Тиши.

Ирина и Риккардо Тиши

На вечеринке Шейк встретилась со своим бывшим гражданским мужем Брэдли Купером, с которым рассталась в июне прошлого года. Они продолжают совместно воспитывать свою двухлетнюю дочь Лею, которая поочередно проводит время с обоими родителями.

Экс-возлюбленные вполне мило общались. И даже вместе позировали фотографам. Компанию им составил главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

«Они смотрели друг на друга с обожанием», — приводит издание Daily Mail слова одного из свидетелей встречи. Это дало повод фанатам пары надеяться на их воссоединение.

Впрочем, возможно, сердце Брэдли уже занято. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», актер увлекся новой «девушкой Джеймса Бонда».

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