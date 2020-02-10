"Реванш диктатуры": семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

Украина

Представители семей героев Небесной сотни, память которых в ноябре почтили президент Украины с супругой, обратились к главе государства, а также к председателю ВР Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке из-за признаков реванша диктатуры в Украине.

Об этом говорится в открытом обращении на странице в Facebook общественной организации «Семьи «Небесной сотни».

«Мы, представители семей героев Небесной сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине», — пишут авторы обращения.

По их мнению, представители бывшего «Беркута» и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства.

Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону «майдановцев».

Также семьи погибших на Майдане считают, что в украинском информационном пространстве все чаще звучат тезисы, созданные российской пропагандой о «перевороте», о «гражданской войне»; попирается украинский язык, культура, история.

«К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев, благодаря которым и она, кстати, существует», — сказано в обращении.

Кроме того, семьи героев Небесной сотни отмечают, что их обращение от 24 января с просьбой об организации встречи с руководством государства осталось без реагирования.

Между тем, на встрече они хотели обсудить свои требования и вопросы, среди которых: отмена приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова; объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное; введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в ГБР из Офиса Генерального прокурора; законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства.

Напомним, что 20 января временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы на назначение заместителей — Александра Бабикова и Александра Соколова. Конкурс на должности заместителей директора был объявлен в канун нового года и с нарушением законодательства. Кроме того Бабикова назначили вопреки обращению адвокатской совещательной группы к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам. Они призывали противодействовать назначению Бабикова из-за «очевидного прямого конфликта интересов».

Адвокат работал в объединении Aver Lex, известном защитой экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данныереестра судебных решений, Бабиков лично представлял интересы Януковича в деле о препятствовании и насилии против майдановцев. В частности, Бабиков участвовал в обжаловании решения, которым Януковичу назначили бесплатного адвоката.

8 февраля бывшие «беркутовцы» Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев. Они назвали Революцию Достоинства государственным переворотом и призвали отменить закон об амнистии майдановцев и «обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналисты были шокированы высказываниями киевской молодежи о Евромайдане и Героях Небесной Сотни.

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