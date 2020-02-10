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"Оскар-2020": первая награда Американской киноакадемии вручена!
Первый «Оскар» 2020 года получил Брэд Питт в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Однажды в… Голливуде»!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»
В это номинации были представлены Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши (Ирландец").
Первыми представили номинантов популярные комедийные актеры Стив Мартин и Крис Рок. Оба были в разные годы ведущими церемонии «Оскар». Они устроили на сцене короткий stand-up. Подшучивали не только над своими коллегами, но даже над самым богатым челвоеком в мире миллиардером Джеффом Безосом, который присутствовал в зале.
А объявляла победителя известная актриса Реджина Кинг.
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