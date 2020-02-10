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Шоу-бизнес

"Оскар-2020": первая награда Американской киноакадемии вручена!

3:02 10 февраля 2020 36
Брэд Питт
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Первый «Оскар» 2020 года получил Брэд Питт в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Однажды в… Голливуде»!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

В это номинации были представлены Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши (Ирландец").

Первыми представили номинантов популярные комедийные актеры Стив Мартин и Крис Рок. Оба были в разные годы ведущими церемонии «Оскар». Они устроили на сцене короткий stand-up. Подшучивали не только над своими коллегами, но даже над самым богатым челвоеком в мире миллиардером Джеффом Безосом, который присутствовал в зале.

А объявляла победителя известная актриса Реджина Кинг.

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