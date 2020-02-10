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Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске
В последнее время о якобы больной раком Анастасии Заворотнюк появляется все меньше информации — в связи с этим актрису даже стали подозревать в симуляции.
При этом не придает ясности ситуации и упорное молчание родных «прекрасной няни» — из-за него некоторые фанаты начали говорить, что Настя давно уже нет в живых, а если даже она и жива, то в случае печального исхода родственники намерены похоронить ее по-тихому, без свидетелей.
Поэтому вполне понятно стремление поклонников получить хотя бы какую-нибудь информацию об Анастасии — хотя бы даже из ее прошлого.
Поэтому понятен интерес, который вызвало появление на днях в одном из фан-аккаунтов Анастасии Заворотнюк ее видео вместе с Жанной Фриске, которая скончалась от онкологического недуга в марте прошлого года.
«Такая светлая и добрая была», «Какая она хорошая была, жаль», «Что там с Настей? Как здоровье?», «Жалко их. Настя борись, «Жанна скучаю», «Помню этот выпуск», — пишут поклонники.
Некоторых из них проводят параллель между судьбами Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, отмечая явные аналогии в их судьбах: обе молодые, известные, любимые публикой — и в то же время глубоко несчастные. В то же время другие пишут, что, к счастью для «прекрасной няни», ее болезнь якобы развивается не так стремительно, а потому у нее есть шанс на спасение. По неподтвержденным данным, Анастасия Заворотнюк перенесла несколько оперативных вмешательств и находится на реабилитации в подмосковном медицинском центре.
При этом все желают Анастасии скорейшего выздоровления.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной архивной съемке Анастасии Заворотнюк — с «Битвы экстрасенсов» в Украине, которая показала, что над артисткой давно висит злой рок, и ее жизнь могла оборваться еще в далеком детстве.
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