Шоу-бизнес

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

В последние месяцы жизнь Анастасии Заворотнюк окружена множеством противоречивых слухов и сплетен, многих из которых не имеют под собой никаких оснований.

Причиной их появления является, скорее всего, то, что поклонники «прекрасной няни» живо интересуются состоянием ее здоровья, переживают за нее, ждут новостей и иногда даже придумывают их.

При этом немногие из них догадываются, что злой рок висит над Анастасией очень давно, и жизнь ее могла оборваться еще в далеком детстве, пишет портал «Дни.ру».

Оказывается, звезда сама рассказывала о том, что её жизнь уже однажды буквально видела на волоске в интервью для украинской «Битвы экстрасенсов».

Тогда актриса призналась, что в пять лет несколько раз перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд и чудом спаслась от смерти благодаря опытному хирургу.

«Остается только верить, что счастливый исход истории повторится и Анастасия в этот раз также сможет побороть тяжелое заболевание, чтобы, как в детстве, выйти победителем из сложной ситуации», — пишет автор статьи.

Как известно, в настоящее время онкобольная Анастасия Заворотнюк проходит лечение уже в новой клинике, где ее поддерживают супруг Петр Чернышев, мать и дети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Заворотнюк исчезла из московской клиники, где проходила реабилитацию. Одна из сотрудниц клиники на Рублевке сообщила изданию, что уже несколько дней не видела актрису.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter