"Воры в законе" проиграли: в РФ заявили о победе силовиков над криминальными авторитетами

Мир

Борьба с российскими «ворами в законе» закончилась тотальным поражением последних. Все, кому приписывали звание «патриархов криминального мира», в том числе и самые влиятельные, находятся за решеткой.

Остальные же отказываются от статуса, пишет издание «Московский комсомолец».

Одновременно со всех концов страны поступают сигналы об избиениях и пытках авторитетов. Те жалуются во все инстанции, прибегают, как они выражаются сами, к законным методам. Но тщетно — эту касту словно бы решили вывести из правового поля, что отмечают не только известные адвокаты, но даже общественные и религиозные деятели, представители мира искусства и кинематографа.

Причиной таких изменений, считает издание, стала вступившая в силу 1 апреля 2019 года новая статья УК РФ 210.1. «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказание — до 15 лет лишения свободы.

15 июля 2019 года был арестован Олег Медведев, известный как Шишкан. Накануне ареста СМИ писали о нем исключительно как о воре № 1. Вот первым его и задержали.

Август 2019-го. 59-летний Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, написал заявление в полицию, где просил не считать его вором. Это первое заявление подробного рода. Так что Муху даже прозвали «отказником-первоходом». Многие авторитеты его поступок осудили. И не только они. Юристы посчитали, что такое заявление — не что иное, как явка с повинной. А она предусматривает смягчение наказания всего на одну четверть от максимального срока.

Октябрь 2019 года. Семья Константина Борисова по кличке Костыль обратилась к журналистам с просьбой не публиковать о нем непроверенных фактов. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация: Костыль будет следующим арестованным по новой статье 210.1. «А сотрудники компетентных органов на основании таких журналистских статей принимают соответствующие решения», — говорится в обращении. Близкие Костыля также сообщили о его тяжелой болезни (проходит курс химиотерапии).

Ноябрь 2019 года. Авторитетный заключенный Заза Матуа написал заявление в СК и Генпрокуратуру, где сообщил о пытках. В числе прочего рассказал, как к нему применяли ток. По словам Матуа, таким образом с него выбивали показания на настоящих воров во владимирской колонии № 3.

«Если правительство считает, что может полностью взять улицу под контроль и растворить, уничтожить организованную преступность — все законные средства приемлемы. И мы видим, что системно начинает применяться закон, который ужесточает ответственность за принадлежность к криминальному миру, за статус лидера. Но если Россия идет по пути Закона — все случаи злоупотребления со стороны правоохранителей должны обличаться, а суд должен быть к ним еще более нетерпимым. Такие методы „борьбы с ворами“, как пытки в отделах полиции, фальсификации доказательств, должны отмереть. Не соблюдая права человека для какой-либо одной категории лиц, даже из числа преступников, государство обесценит этот институт, само понятие», — цитирует издание юриста Ярослава Пакулина.

С появлением нового закона в руках сотрудников полиции появилась «волшебная палочка», считает гангстер на пенсии Михаил Орский. И у вора оставалось три выбора: либо ты бежишь, либо платишь, либо садишься. Иного выхода просто нет. Но не все коту Масленица, вот и коррупционеры в погонах, махавшие этой «волшебной палочкой», были задержаны.

В то же время люди, которые раньше определяли повестку борьбы с ворами, сами являясь частью этой криминальной системы, считают, что сейчас на витрину выставлена борьба с коррупцией.

Обывателей мало волнует как таковая борьба с ворами, они сейчас сосредоточены на вопросах внутренней политики. Вот им и подаются новости о посадках воров как о достижениях спецслужб (в том числе в раскрытии резонансных преступлений прошлых лет), так и об очищении их рядов. На повестке все сбалансировано.

Также утверждается, что сейчас происходит «естественная ротация кадров»: когда кто-то возвышается и становится недостаточно управляемым (а чем старше человек, тем он меньше готов быть вершителем чужой воли), его убирают.

Есть и встречная тенденция, ее можно назвать определяющей: в самих спецслужбах на смену старой генерации приходит новая. Такие истории, как с Япончиком, Шакро, Шишканом нужны ей, чтобы перекроить воровской рынок в своих интересах: она получает возможность выдвинуть на ведущие позиции собственных людей. Выходящие в тираж силовики пытаются сохранить влияние через своих старых «агентов влияния» — вот и получается, что их нужно убирать… Иначе они не уступят своего места.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Министерство внутренних дел России насчитало в стране 432 активных «вора в законе». 318 из них находились на свободе, 114 — сидели, 31 человек под следствием и еще 19 «законников» в розыске. Сейчас статистика, очевидно, изменилась.

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