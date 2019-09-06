Названы пять самых молодых «воров в законе» (фото)

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Многим знатокам криминального мира известны имена «воров в законе» и криминальных авторитетов: Лоту Гули, Шакро Молодой, ныне покойные Дед Хасан и Япончик и многих другие. Все они заработали свои титулы и были официального «коронованы» благодаря большому «жизненному опыту».

Однако «вором в законе» может быть не только человек почтенного возраста, говорится в материале на российском информационном ресурсе.

У многих умудренных опытом законников имеются, как правило, молодые сподвижники, которые благодаря своей преданности и вращению в этих кругах также пошли по стопам криминала.

Авторы материалы решили перечислить наиболее известных молодых «воров в законе» последних лет.

1. Гига Петриашвили (Профессор, Гига Кахетинец) — был коронован в Греции в 21 год, сейчас ему 27 лет. Под его контролем группы, занимающиеся квартирными кражами, а также барсеточники. «Воровской подход» ему обеспечил 62-летний вор в законе Важа Биганишвили (Важа Тбилисский). Все шесть лет с момента коронации он признается всеми «ворами в законе» и со стороны законников к нему нет претензий или вопросов.

2. Георгий Киладзе (Гега Озургетский) — был коронован в 21 год (сейчас ему 26 лет) вместе с Профессором и с подачи Важи Биганишвили, однако с один исключением — в коронации участвовал и родственник Озургетского, его дядя законник Сандрик Курасбедиани. Еще один дядя Гиги — Дато Црипа — также является вором. Отмечается, что спустя два года после коронации Гига попал «под конфликт» почти девять месяцев с подачи «воров в законе» Тавы и Шотико. Они не признали его, однако позже они восстановила его в правах. В 2017 года на Озургетского в Украине было заведено уголовное дело по покушению на убийство в Пункте временного пребывания иностранцев. Гига ударил ножом узбека за нанесенное оскорбление.

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3. Максим Французов (Макс Француз) — коронован в 2013 году в 23 года. В коронации участвовали более десяти воров, среди которых были Жора Ташкентский и братья Гизо и Гела Кардава. Судимость заработал на грабеже (ст. 161 УК РФ). Находясь в колонии Хакасии под жесточайшим давлением администрации отрекся от своего статуса. Однако часть преступного мира продолжила считать его вором. Спустя два года после отречения на него было совершено неудачное покушение — Франзуц выжил, но после пережитого у него развилась психическое заболевание и в 26 лет он покончил с собой. Отмечается, что причиной покушения стало то, что Француз имел смелость ругать одного из воров.

4. Сергей Асатрян (Осетрина Младший) — был коронован в Москве 21 год (10 лет назад) такими ворами как Япончик, Дед Хасан, Вася Воскрес, Вагон и другими. Является сыном другого известного вора — Эдуарда Асатряна (Эдик Тбилисский). Был судим по ч. 3 ст. 111 УК РФ (за причинение тяжкого вреда здоровью, как организатор). По версии следствия Осетрина Младший дал указание жестоко избить человека, нелестно отзывавшегося о ворах. Сейчас отбывает срок за вымогательство и находится «под конфликтом» — ряд воров не признает его.

5. Реваз Убилава (Реваза, Резико Джварского) — стал вором в законе в 21 год (сейчас ему 25). Подход к нему был сделан ворами из т.н. «сухумского» клана. Воровская карьера Реваза полна невеселых инцидентов. Еще в статусе «стремящегося» он был жестоко избит представителями недружественной воровской семьи (тогда ему нарочно сломали обе руки). Будучи вором снова подвергся сильному избиению людьми из того же недружественного клана. Около полугода назад Реваз был избит и развенчан за неворовское поведение — причем теми же людьми, что и короновали его.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в РФ пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них.

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