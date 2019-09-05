- 07:09 Прогноз погоды на 5 сентября
- 06:55 В РФ пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них
- 06:50 Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака
- 06:49 Меган Маркл и принц Гарри отклонили приглашение в гости к королеве под странным предлогом
- 06:39 Скандал с пенсиями: Укрпошта обвинила ПФУ в «сознательном обмане» украинцев
- 06:17 Борис Джонсон потерпел два сокрушительных поражения за один вечер
- 06:10 «Я вечная»: Пугачева остроумно пошутила о разнице в возрасте с Галкиным
- 05:25 Пенсия в Украине: стало известно, какие годы могут не зачислить в стаж
- 04:50 Вышла в халате за покупками: в Херсоне изнасиловали и зверски убили 36-летнюю мать двоих детей
- 04:25 Число жертв урагана-убийцы «Дориан» увеличилось вчетверо
- 03:51 Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон меняет фамилию: что произошло
- 03:24 "Тыжемать!": в США задержанная за наркотики женщина пыталась выдать себя за собственную дочурку
В РФ пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них
Министерство внутренних дел России насчитало 432 активных «вора в законе». 318 из них сейчас находятся на свободе, 114 — сидят, 31 человек под следствием и еще 19 «законников» в розыске. Об этом пишет Ura.ru.
Читайте также_Преемник Шакро Молодого объявил войну «вору в законе» Гули
Сообщается, что среди всех «воров» больше всего грузин — 242 человека, на втором месте русские — 51, за ними следуют армянские «воры» — 30 человек, затем езиды (курды) — 26, азербайджанцы —16, абхазы —10, чеченцы —10 и евреи — 7, сообщает издание «Sputnik Азербайджан».
По данным издания, в составлении списка МВД России помогли коллеги из Украины. При этом правоохранители обеих стран сошлись во мнении, что самым опасным «законником» сегодня является Надир Салифов (Гули), в последнее время активно распространяющий влияние на территории как России, так и Украины.
Известно также, что почти все азербайджанские воры имеют российское гражданство. В российских тюрьмах сейчас сидят Ильгар Алиев, Талех Даглиев, Эмин Ахмедов, Заур Шипилов, Али Гейдаров, Ульфат Тагиев. Недавно был задержан и Хаджибаба Талыбханлы. Юнус Назаров проживает на территории Узбекистана. Дато Агджабединский уже давно обосновался в Украине. А Гули и Рафет Алибайрамлинский разыскиваются Интерполом по запросу России.
Читайте также_Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Самыми богатыми среди них называют Гули, Юсуфа Шамхорского, Вагифа Дипломата, Альберта Рыжего и Рашада Гянджинского. Все они, по утверждению азербайджанских СМИ, являются долларовыми миллиардерами.
Среди славянских «воров» миллиардерами называют Сергея Аксенова (Аксен Измайловский) и Владимира Тюрина (Тюрик). Состояние остальных достигает нескольких десятков миллионов долларов. При этом вне зависимости от того, где живет «законник» — в РФ или за границей, основной источник доходов находится именно в России.
Основным источником того же Гули являются отчисления торговцев овощных рынков со всей страны, которые после убийства его конкурента — Ровашана Ленкоранского стали массово переходить под его крыло. Нередки случаи и получения выкупа за похищенных бизнесменов. За это, кстати, Гули и разыскивается российскими правоохранителями. В последнее время этот криминальный вид получения прибыли стал активно применяться в Украине, где эмиссары Гули принимают деньги даже в биткойнах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули обложил данью бизнесменов Урала, его люди даже звонят им напрямую из Турции, требуя мзду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..