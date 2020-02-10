В Казахстане рассказали о причине межэтнических волнений с десятью погибшими

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Столкновения в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана начались с дорожного конфликта, который произошёл 5 февраля — в нем участвовали представители различных национальностей. В дальнейшем обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях. Об этом рассказал замглавы МВД страны Алексей Калайчиди.
«5 февраля произошёл дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству», — цитирует его ТАСС.
По словам замминистра, среди провокаторов есть и граждане зрелого возраста.
«Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали. В результате часть молодёжи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов», — отметил Калайчиди.
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Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана изъяли у участников беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области огнестрельное оружие и 54 бутылки с зажигательной смесью.
«На сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью», — заявил он.
8 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий массовой драки и установить её обстоятельства. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизировалась.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла групповая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 8 человек, еще двое скончались в реанимации. За медицинской помощью обратились 165 человек, 37 госпитализированы, в том числе 9 в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержано несколько десятков человек. По данному факту ведется досудебное расследование по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков» Уголовного кодекса республики.
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