- 07:31 Новые тренды в стрижках, окрашивании, укладках: идеи для Дня святого Валентина
- 07:25 Число жертв коронавируса стремительно приближается к тысяче
- 07:07 "Оскар-2020": все победители
- 06:55 "Пугачева-гейт": хейтеры в Думе угрожают Примадонне "расплатой" из-за скандала с автором "Яблок на снегу"
- 06:55 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.10 февраля 2020
- 06:25 "Оскар-2020": назван лучший фильм года. И это "Паразиты"!
- 06:20 "Работали в одной бригаде, а пенсии разные": в ПФУ объяснили, почему выплаты у коллег могут отличаться
- 06:07 "Оскар-2020": лучшим актером назван Хоакин Феникс — Джокер!
- 05:52 В Казахстане рассказали о причине межэтнических волнений с десятью погибшими
- 04:56 "Воры в законе" проиграли: в РФ заявили о победе силовиков над криминальными авторитетами
- 04:19 "Оскар-2020": названа лучшая актриса второго плана
- 04:07 Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске
"Работали в одной бригаде, а пенсии разные": в ПФУ объяснили, почему выплаты у коллег могут отличаться
В связи с проведением в стране пенсионной реформы и конкретизацией требований к стажу все вопросы относительно выхода на пенсию, казалось бы, должны быть сняты.
Тем не менее, встречаются случаи, когда граждане сталкиваются с непонятными для них ситуациями при начислении пенсии. К примеру, люди могут длительное время работать в одном коллективе при одинаковой заработной плате, и выйти, а пенсию в одно и то же время, но выплаты у них отличаются, иногда существенно.
Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута во время прямой линии с читателями газеты «Пенсионный курьер».
С подобным вопросом обратился к консультантам пенсионер из Луганской области.
«Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?», — поинтересовался мужчина.
Представительница фонда объяснила, что пенсия у двух людей не может быть одинаковой только потому, что они «определенный период времени работали в одной организации».
«При назначении и исчисления размера пенсии во внимание принимают всю трудовую деятельность человека. Подчеркиваю, всю: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это время одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работала вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-нибудь получил премию, а кто-то нет. Кроме того, на размер пенсионной выплаты влияет год выхода на пенсию…», — объяснила Шута.
Чиновница добавила, что факторов может быть много, поэтому и не бывает так, чтобы у двух людей совпадали показатели для назначения пенсии.
«К пенсии может быть установлено надбавки, повышения, доплаты, которые могут существенно увеличить размер пенсии. Одинаковый размер пенсии — это минимальный размер, меньше который человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенный показатель», — резюмировала Шута.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, сколько придется платить украинцам с запуском в стране программы «второй пенсии» — с задействованием накопительной пенсионной системы.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…