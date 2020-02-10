Украина

"Работали в одной бригаде, а пенсии разные": в ПФУ объяснили, почему выплаты у коллег могут отличаться

В связи с проведением в стране пенсионной реформы и конкретизацией требований к стажу все вопросы относительно выхода на пенсию, казалось бы, должны быть сняты.

Тем не менее, встречаются случаи, когда граждане сталкиваются с непонятными для них ситуациями при начислении пенсии. К примеру, люди могут длительное время работать в одном коллективе при одинаковой заработной плате, и выйти, а пенсию в одно и то же время, но выплаты у них отличаются, иногда существенно.

Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута во время прямой линии с читателями газеты «Пенсионный курьер».

С подобным вопросом обратился к консультантам пенсионер из Луганской области.

«Мы много лет работали в одной бригаде, получали одинаковую зарплату, а пенсия у всех разная. Как такое может быть?», — поинтересовался мужчина.

Представительница фонда объяснила, что пенсия у двух людей не может быть одинаковой только потому, что они «определенный период времени работали в одной организации».

«При назначении и исчисления размера пенсии во внимание принимают всю трудовую деятельность человека. Подчеркиваю, всю: с первого дня оформления на работу до последнего. И то, что вы некоторое время работали вместе в определенной организации и получали за это время одинаковую зарплату, не дает оснований говорить о том, что у вас должен быть одинаковый размер пенсии. Ведь каждый человек, который много лет работала вместе с вами, имеет свои индивидуальные данные: кто трудоустроился сразу после школы, кто-то учился, кто-нибудь получил премию, а кто-то нет. Кроме того, на размер пенсионной выплаты влияет год выхода на пенсию…», — объяснила Шута.

Чиновница добавила, что факторов может быть много, поэтому и не бывает так, чтобы у двух людей совпадали показатели для назначения пенсии.

«К пенсии может быть установлено надбавки, повышения, доплаты, которые могут существенно увеличить размер пенсии. Одинаковый размер пенсии — это минимальный размер, меньше который человек не может получать, и максимальный, когда пенсия не может быть выше определенный показатель», — резюмировала Шута.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, сколько придется платить украинцам с запуском в стране программы «второй пенсии» — с задействованием накопительной пенсионной системы.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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