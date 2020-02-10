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- 09:24 Вдовец выкопал на кладбище труп жены и спит с ним в одной постели уже 17 лет
Вдовец выкопал на кладбище труп жены и спит с ним в одной постели уже 17 лет (фото, видео)
Житель Вьетнама Ле Ван овдовел в 2003 году и крайне тяжело переживал смерть жены. Он начал проводить почти все свое время на кладбище. И даже ночевал на могиле супруги. Однако через несколько месяцев после похорон начались дожди, и ночевать под открытым небом стало затруднительно. Ле Ван выкопал туннель, который вел к гробу супруги, чтобы спать рядом с ней. Узнавшие об этом дети вдовца ужаснулись и запретили ему приходить ночью на кладбище.
Тогда у него возникла другая идея. Он выкопал останки женщины и поместил их в статую, которую изготовил сам из гипса, цемента, клея и песка по подобию покойной супруги. С тех пор, вот уже почти 17 лет, вдовец каждую ночь спит в одной постели, обнимая труп.
Дети Ле Вана не одобряют такое поведение и требуют вернуть кости матери на место ее упокоения. А вот одна из его внучек привыкла к «бабушке» и часто играет с ней.
Как сообщает Net News Vietnam, соседи вьетнамца неоднократно жаловались на Ле Вана властям. Ле Ван, который последние два года вынужден передвигаться в основном в инвалидной коляске, постоянно обещает полицейским, что вернет покойницу на кладбище, но не выполняет обещаний.
Он одевает статую, моет ее и ежедневно обновляет макияж. «Когда моя жена была жива, она никогда не носила красивые платья. Поэтому я сделал для нее много красивой одежды и меняю наряды по два раза на день. Люди думают, что я сумасшедший — потому, что забочусь о трупе. Но я твердо верю, что она всегда со мной. Я определенно буду спать рядом с ее мертвым телом до тех пор, пока сам не умру», — говорит вьетнамец.
Ле Ван женился в 1975 году. Они с невестой едва знали друг друга — это был брак по договоренности между их родителями. Однако в ходе семейной жизни между ними возникли истинные чувства. У супругов родилось семеро детей. И они жили счастливо до самой смерти женщины.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае жених купил свадебное платье и женился на своей мертвой невесте, умершей от рака груди.
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