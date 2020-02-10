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В Одессе на штрафплощадке сгорело 20 авто: детали и фото
Рано утром в понедельник, 10 февраля, в Одессе на штрафплащадке загорелись автомобили — огнем было уничтожено 20 машин. Ранее в столице во время пожара на СТО пострадал человек.
Как сообщают в Одесском главке ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 4:19 — возгорание возникло на Тираспольском шоссе.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта горят машины.
Возгорание локализовали к 04:50, а в 5:12 ликвидировали. В огне были уничтожены 20 машин, три повреждены, а 150 удалось спасти. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео серьезного пожара, который возник в Киеве на станции техоблуживания на Куреневке. На территории СТО находилось несколько автомобилей.
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