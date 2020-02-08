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Ночной пожар в Киеве: на Троещине горела станция техобслуживания, пострадал человек
В Деснянском районе Киева, на Троещине, где иногда ночью можно услышать звуки взрывов или перестрелки, в ночь на субботу произошел пожар на улице Оноре де Бальзака.
Огонь охватил одноэтажное здание, в котором находилась станция технического обслуживания.
Вызов на линию «101» поступил 7 февраля в 19:10, пишет Информатор.
Когда прибыли пожарные, то огонь уже полностью охватил здание. Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания.
Однако во время тушения произошел взрыв, из-за которого пострадал пожарный. Предварительно, взорвалась бочка с горюче-смазочными веществами.
Пострадавший спасатель получил ожоги руки и лица. Его госпитализировали в больницу. Уже в 19:30 пожар локализовали, а в 20:18 ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также полиция и медики. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 19 января на киевской Троещине горела многоэтажка.
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