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Происшествия

Ночной пожар в Киеве: на Троещине горела станция техобслуживания, пострадал человек

4:50 8 февраля 2020 12
Пожар на Троещине
Инф. «ФАКТОВ»

В Деснянском районе Киева, на Троещине, где иногда ночью можно услышать звуки взрывов или перестрелки, в ночь на субботу произошел пожар на улице Оноре де Бальзака.

Огонь охватил одноэтажное здание, в котором находилась станция технического обслуживания.

Вызов на линию «101» поступил 7 февраля в 19:10, пишет Информатор.

Когда прибыли пожарные, то огонь уже полностью охватил здание. Спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания.

Однако во время тушения произошел взрыв, из-за которого пострадал пожарный. Предварительно, взорвалась бочка с горюче-смазочными веществами.

Пострадавший спасатель получил ожоги руки и лица. Его госпитализировали в больницу. Уже в 19:30 пожар локализовали, а в 20:18 ликвидировали. На месте работали две единицы техники, а также полиция и медики. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 19 января на киевской Троещине горела многоэтажка.

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