Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Шоу-бизнес

После публичного скандала и взаимных обвинений Любовь Успенская не смогла помириться с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка шокировала заявлениями об издевательствах знаменитой матери. В программе «Звезды сошлись» она утверждала, что Успенская душила ее, унижала и принудительно отправляла в психиатрические клиники. По словам Татьяны, мать очень боялась конкуренции, не хотела, чтобы кто-то в семье был успешнее. Якобы артистка даже отбирала у дочери дорогие подарки и часто критиковала внешность дочери, называла ничтожеством.

«Все началось, когда мне было 12−13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», — откровенничала Татьяна.

Успенская и ее адвокат утверждают, что канал использовал для поднятия рейтинга больного человека. Якобы у Татьяны психиатрическое заболевание, а мать является ее опекуном.

После разразившегося скандала певица пережила гипертонический криз, в ее доме постоянно дежурят врачи. О своей реакции на откровения Татьяны Успенская рассказала Андрею Малахову.

В итоге женщины не смогли найти общий язык, Татьяна улетела в США к отцу. А Любовь Залмановна отправилась на гастроли и теперь обвиняет «продажных журналистов», которые «хотят разрушить ее семью».



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