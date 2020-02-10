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Самый большой в мире фейерверк весом более тонны запустили в США: впечатляющее видео
В городе Стимбоут-Спрингс (американский штат Колорадо) во время ежегодного зимнего фестиваля запустили самый большой в мире фейерверк. Как сообщает издание The Steamboat Pilot & Today вес заряда фейерверка составил 1270 килограммов. Его запускали из восьмиметровой стальной трубы, которую закопали на горе. Заряд разогнался до скорости 482 километра в час, поднявшись на высоту 670 метров.
Представители Книги рекордов Гиннеса задокументировали это достижение.
Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, принадлежал фейерверку из ОАЭ. Его заряд весил тысячу килограммов.
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