Четверо рыбаков провалились под лед: один скончался

Происшествия

Несчастный случай произошел на Львовщине в воскресенье, 9 февраля. Как сообщает департамент по вопросам защиты гражданского населения Львовской областной государственной администрации, в селе Цитуля Яворовского района на карьере под лед провалилось четверо рыбаков. Ранее в Закарпатье во время зимней рыбалки утонули двое жителей города Берегово.

— Местные жители спасли любителей подледного лова и попутным транспортном доставили их в Новояворовскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, одного из них — 34-летнего жителя города Жмеринка Винницкой области — спасти не удалось, он умер от переохлаждения. Двух мужчин госпитализировали с диагнозом «переохлаждение». Четвертого рыбака после обследования отпустили домой, — уточняет департамент.



Как подтверждает ГУ Национальной полиции Львовской области, рыбаков спасли местные жители, которые сразу бросились на помощь. Они вытащили рыбаков из воды, оказали им первую медицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер, чтобы обогреть.

Личности рыбаков установлены: 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области 24 и 34 лет — старший из них умер по дороге в больницу.

Следователи Яворовского райотдела полиции открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во Владивостоке (Россия) под лед провалились около 30 автомобилей. Несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно, остальных пришлось вытаскивать вместе с машинами.

А под Киевом всем миром спасали оленя, попавшего в ледовую западню на реке Тетерев.



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