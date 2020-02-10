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Происшествия

В Киеве из сливной ямы достали голого мужчину (видео 18+)

12:45 10 февраля 2020 645
Голый парень на Лыбидской
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве спасатели достали из сливной ямы абсолютно голого парня в неадекватном состоянии. Ранее в Харькове неадекватный водитель троллейбуса напал с монтировкой на пассажиров.

Как сообщает «Киев Оперативный», инцидент произошел на Лыбидской. «Как парень туда попал и почему оказался без одежды, неизвестно, но самостоятельно выбраться уже не смог», — говорится в комментарии к видео, выложенному в социальных сетях.

Видео 18+

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео с камер видеонаблюдения одного из супермаркета на жилом массиве Березняки в Киеве. Там неадекватный мужчина напал на стоящего в очереди ребенка и чуть не свернул школьнику шею.

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