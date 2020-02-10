24.37 / 24.59 26.64 / 27.02
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Наибольшие проблемы с гриппом в Киеве — на Левом берегу: названы самые "болеющие" районы столицы

15:46 10 февраля 2020 344
карантин в школе
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ у многих школьников продолжаются вынужденные каникулы. На начало новой недели, согласно данным столичного департамента образования и науки, на карантин из 430 коммунальных школ закрыты 285: полностью — 251 и в 34-х — отдельные классы. В то же время возобновили учебу в 10 заведениях (в Соломенском районе — четыре школы и по две — в Оболонском, Святошинском и Печерском районах).

Напомним, что в ситуации, когда отсутствует 20 процентов учеников, руководство школы (по согласованию с родителями) имеет право либо полностью закрыть заведение, либо частично. У каждого общеобразовательного учреждения автономия: там самостоятельно контролируют процесс и принимают решение, когда лучше отправлять учеников на карантин.

В столичных учебных заведениях в понедельник, 10 февраля, официально учебу приостановили 205 700 учащихся (в пятницу — 183 529) в 7 326 классах (в конце прошлой недели — в 6 662 классах). При этом образовательный процесс педагоги переводят в русло дистанционного и домашнего обучения.

Наивысший процент отсутствующих сегодня в школах Деснянского (99 процентов), Оболонского (93) и Дарницкого (91) районов. Средний показатель по городу — 66 процентов. Специалисты продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию. Педагогам и родителям рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием здоровья детей и при обнаружении признаков заболевания немедленно обращаться к медикам.

По официальным данным из горгосадминистрации, в Киеве отмечается рост заболеваемости на 10,5 процента по сравнении с предыдущей неделей. Среди школьников заболеваемость увеличилась на 15,7 процента. Взрослых слегло 5 408 человек. Госпитализировано 302 человека, среди которых большинство — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 383 горожанина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на карантин закрываются школы Львова, Полтавы, Одессы, Черновцов, Херсона и Днепра. А в Измаиле закрыли детсады.

Читайте также: Где в Киеве уже можно сделать прививку от гриппа: адреса медучреждений

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Голос країни судьи

Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

Анастасия Заворотнюк и Юлия Началова

Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

гороскоп

Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер