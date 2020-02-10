Наибольшие проблемы с гриппом в Киеве — на Левом берегу: названы самые "болеющие" районы столицы

Здоровье и медицина

В Киеве из-за гриппа и ОРВИ у многих школьников продолжаются вынужденные каникулы. На начало новой недели, согласно данным столичного департамента образования и науки, на карантин из 430 коммунальных школ закрыты 285: полностью — 251 и в 34-х — отдельные классы. В то же время возобновили учебу в 10 заведениях (в Соломенском районе — четыре школы и по две — в Оболонском, Святошинском и Печерском районах).

Напомним, что в ситуации, когда отсутствует 20 процентов учеников, руководство школы (по согласованию с родителями) имеет право либо полностью закрыть заведение, либо частично. У каждого общеобразовательного учреждения автономия: там самостоятельно контролируют процесс и принимают решение, когда лучше отправлять учеников на карантин.

В столичных учебных заведениях в понедельник, 10 февраля, официально учебу приостановили 205 700 учащихся (в пятницу — 183 529) в 7 326 классах (в конце прошлой недели — в 6 662 классах). При этом образовательный процесс педагоги переводят в русло дистанционного и домашнего обучения.

Наивысший процент отсутствующих сегодня в школах Деснянского (99 процентов), Оболонского (93) и Дарницкого (91) районов. Средний показатель по городу — 66 процентов. Специалисты продолжают контролировать эпидемиологическую ситуацию. Педагогам и родителям рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием здоровья детей и при обнаружении признаков заболевания немедленно обращаться к медикам.

По официальным данным из горгосадминистрации, в Киеве отмечается рост заболеваемости на 10,5 процента по сравнении с предыдущей неделей. Среди школьников заболеваемость увеличилась на 15,7 процента. Взрослых слегло 5 408 человек. Госпитализировано 302 человека, среди которых большинство — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 383 горожанина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на карантин закрываются школы Львова, Полтавы, Одессы, Черновцов, Херсона и Днепра. А в Измаиле закрыли детсады.

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