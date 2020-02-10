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Мир

Ураган обрушился на популярный горнолыжный курорт Польши: есть погибшие и травмированные

16:14 10 февраля 2020 522
Ветер сорвал крышу в Польше
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше на горнолыжном курорте в Буковине-Татшанской под обломками крыши, сорванной сильным ветром, погибли мать и дочь. Ранее сообщалось о штормовом ветре, который обрушился на Европу.

Как сообщает tvn24, ветер сорвал крышу пункта проката лыжного снаряжения. 52-летняя женщина и ее 15-летняя дочь погибли. А 21-летняя дочь погибшей попала в больницу в тяжелом состоянии — у нее политравма. Также пострадал 16-летний подросток — член семьи погибшей. Юношу увезли в больницу в Закопане с травмами головы.

Попал в больницу и супруг погибшей — он перенес психологический шок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области в результате урагана рухнули деревья, перегородившие железнодорожные пути. Несколько пассажирских поездов и электричек задержались в пути.

Фото с сайта https://tvn24.pl.

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