В Европе разбушевался мощный шторм: фото и видео последствий бури

Мир

На Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер, некоторые аэропорты были вынуждены закрыться, пострадало железнодорожное сообщение и автотрассы.

Последствия урагана в Блекпуле (Великобритания)

Над Германией как минимум до утра 10 февраля будет бушевать шторм Забине. Метеорологическая служба Германии предупредила об опасностях, грозящих туристам в горах. Порывы ветра в горных районах будут достигать ураганных значений — до 50 метров в секунду.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn призвал по возможности отменить поездки на дальние расстояния. А авиакомпания Lufthansa предупредила, что до 11 февраля возможен перенос рейсов. Особенно это касается аэропортов в северной и западной части Германии. Также был отменен ряд спортивных мероприятий, включая футбольные матчи.

В других европейских странах тот же шторм получил имя Сiara (Кьяра, Сиара). Меры предосторожности из-за ураганного ветра приняты во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии. В Ирландии пришлось отменить церемонию на открытом воздухе, посвященную получению городом Голуэй статуса культурной столицы Европы-2020. Перенесены международные авиарейсы.

Severe flooding in Sligo County particularly in Ballymote and surrounding area. Ballymote crew dealing with incidents throughout the night and early morning. Ensure to heed travel advice given on social media from Sligo County Council Facebook and Twitter pages. pic.twitter.com/ooa7u4ftoL — Sligo Fire Service (@FireSligo) February 9, 2020

В Великобритании уже предупредили пассажиров, что часть поездов отменяется, а некоторые будут ездить, но с задержками. Поэтому поездки в другие города лучше отложить, это касается и автопутешествий.

It's getting windy. A lucky escape for this lorry driver on the #A20 heading for Dover, he was helped out by our traffic officers. If you must travel, plan ahead, watch for fallen trees, flying cones or debris, and drive safely. Be careful out there folks #StormCiara pic.twitter.com/8U7jTWCWla — Highways England (@HighwaysEngland) February 9, 2020

Такое же предупреждение разослала своим пассажирам British Airways: часть рейсов будут перенесены на период, когда установится благоприятная погода для полетов.

Из-за сильного ветра более 30 тыс. британских домов остались без света. Особенно сильно стихия проявила себя в восточной Англии. Там порывы ветра достигали 42 метров в секунду

#WATCH: #StormCiara battered the UK and northern Europe on Sunday with hurricane-level winds and heavy rains, which led to grounded flights, canceled trains and closed ports #UKStorm #Sabine



More video and photos here: https://t.co/KUoTdA5hpl pic.twitter.com/vq5zcH8gDc — Arab News (@arabnews) February 9, 2020

В шотландском городе Перт 8 февраля из-за ветра была повреждена крыша местного паба, пострадали трое человек, находившихся внутри.

Напомним, синоптики предупредили, что 10 февраля в Украине ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. А метеорологи отмечают, что в некоторых регионах Украины в ночь на 9 февраля ударили морозы до 20 градусов.

Фото Sth_Shore_Fire/Twitter, The Venue/Facebook, NetworkRailEUS/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter