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Мир

В Европе разбушевался мощный шторм: фото и видео последствий бури

23:20 9 февраля 2020 508
англия
Инф. «ФАКТОВ»

На Европу обрушились проливные дожди и штормовой ветер, некоторые аэропорты были вынуждены закрыться, пострадало железнодорожное сообщение и автотрассы.

Последствия урагана в Блекпуле (Великобритания)

ураган

Над Германией как минимум до утра 10 февраля будет бушевать шторм Забине. Метеорологическая служба Германии предупредила об опасностях, грозящих туристам в горах. Порывы ветра в горных районах будут достигать ураганных значений — до 50 метров в секунду.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn призвал по возможности отменить поездки на дальние расстояния. А авиакомпания Lufthansa предупредила, что до 11 февраля возможен перенос рейсов. Особенно это касается аэропортов в северной и западной части Германии. Также был отменен ряд спортивных мероприятий, включая футбольные матчи.

В других европейских странах тот же шторм получил имя Сiara (Кьяра, Сиара). Меры предосторожности из-за ураганного ветра приняты во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии. В Ирландии пришлось отменить церемонию на открытом воздухе, посвященную получению городом Голуэй статуса культурной столицы Европы-2020. Перенесены международные авиарейсы.

В Великобритании уже предупредили пассажиров, что часть поездов отменяется, а некоторые будут ездить, но с задержками. Поэтому поездки в другие города лучше отложить, это касается и автопутешествий.

Такое же предупреждение разослала своим пассажирам British Airways: часть рейсов будут перенесены на период, когда установится благоприятная погода для полетов.

Из-за сильного ветра более 30 тыс. британских домов остались без света. Особенно сильно стихия проявила себя в восточной Англии. Там порывы ветра достигали 42 метров в секунду

В шотландском городе Перт 8 февраля из-за ветра была повреждена крыша местного паба, пострадали трое человек, находившихся внутри.

паб

Напомним, синоптики предупредили, что 10 февраля в Украине ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. А метеорологи отмечают, что в некоторых регионах Украины в ночь на 9 февраля ударили морозы до 20 градусов.

Фото Sth_Shore_Fire/Twitter, The Venue/Facebook, NetworkRailEUS/Twitter

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