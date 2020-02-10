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В Москве арестовали пранкера, прикидывавшегося в метро жертвой коронавируса (видео)
В России отправили на месяц под арест парня, который под видеозапись изобразил из себя в метро жертву коронавируса, унесшего жизни более 900 человек.
Так, в интернет выложили видеокадры, на которых парень падает в вагоне метро и начинает биться в конвульсиях. Россми сообщают, что на видео фигурирует уроженец Таджикистана Кароматулло Джаборов. Парень работал барменом и официантом, а параллельно занимался пранком.
А вот и сам ролик, который из YouTube пранкера уже удалили, но он продолжает «гулять» по сети. Сам задержанный свою вину не признает, уверяя, что хотел привлечь внимание к распространению заболевания. Однако правоохранители завели дело по статье о хулиганстве.
Тем временем в Уфе медики сбежали от парня, который вернулся из Китая и, почувствовав себя плохо, решил пройти обследование. Об этом ufa1.ru рассказал отец молодого человека: «Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус». Сообщается, что врачи разговаривали с молодым человеком через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Японии госпитализировали уже второго украинца — члена экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогамы.
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