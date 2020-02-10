Число жертв коронавируса стремительно приближается к тысяче

Мир

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV продолжает распространяться по миру. За последние сутки зафиксировано почти три тысячи новых заболевших. Подавляющее большинство новых случаев (2973) приходится на Китай. Кроме того, подтвердились новые заражения в Японии — анализ выявил заболевших среди экипажа и пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине возле Иокогамы. В том числе заразился украинец — член экипажа судна.

За истекшие сутки в мировую хронику вспышки коронавируса добавилось 97 новых летальных исходов. Всего с начала вспышки от осложнений заболевания скончались 910 человек (908 в материковом Китае, один в Гонконге и еще один на Филиппинах).

Из 40 553 случаев заражения вирусом в восьми процентах случаев уже можно говорить о полном выздоровлении. У 3324 человек болезнь либо прошла в легкой форме, либо пациенты уже оправились от последствий заболевания.

Напомним, основное число заболевших зарегистрировано в китайской провинции Хубэй и особенно в городе Ухань, сейчас закрытом на карантин. Специалисты, наблюдающие за распространением вируса, полагают, что переломной датой может стать 21 февраля, когда вспышка пойдет на спад.

Фото davidsbeenhere.com

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