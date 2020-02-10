- 21:31 Легендарный Пеле впал в депрессию и не выходит из дома
- 21:25 Возвращенную по обмену известную пособницу боевиков "ДНР" бросили "на подвал" в Донецке
- 20:41 На одесской улице в открытый люк провалилась женщина с собакой
- 20:38 За ложный вызов полиции и "скорой" накажут штрафом в 10 тысяч гривен: закон уже в Раде
- 20:08 "Успокоить общество": украинцев предостерегли от проявления ксенофобии к китайцам
- 19:49 «Мама потратила на меня последние деньги»: шокирующее признание финалистки нацотбора на «Евровидение-2020»
- 19:43 Крымскотатарский телеканал ATR заявил о прекращении вещания: что происходит
- 19:10 В Ровно уголовник заказал убийство активиста, мешавшего незаконной добыче янтаря
- 19:05 Соблазнительная Влада Седан в купальнике покоряет Дубай
- 18:44 Стало известно, кого из министров могут уволить в ближайшее время, — эксперт
- 18:27 В Украине проведут эксперимент с обучением детей, имеющих инвалидность: что об этом известно
- 18:04 В Киеве до 14 февраля можно пройти бесплатное медицинское обследование: адреса медпунктов
За ложный вызов полиции и "скорой" накажут штрафом в 10 тысяч гривен: закон уже в Раде
Кабинет Министров внес в парламент законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, «скорой помощи» и аварийных служб. Напомним, проект был одобрен на заседании правительства 29 января.
В соответствии с проектом, штраф за ложный вызов специальных служб предлагается взыскивать в размере от 3400 до 10 200 гривен, тогда как в настоящее время он составляет от 51 до 119 гривен.
Напомним, кроме ложных вызовов «скорой», в последнее время в Украине участились и случаи нападения на медиков. Так, в Днепропетровской области 5 февраля от пьяной пациентки пострадала молодая девушка-фельдшер. Пострадавшая медработник была госпитализирована с сотрясением мозга.
А в Харькове пьяный мужчина избил всю бригаду «скорой», чтобы те не увозили ребенка в больницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!