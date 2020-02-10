Украина

За ложный вызов полиции и "скорой" накажут штрафом в 10 тысяч гривен: закон уже в Раде

Кабинет Министров внес в парламент законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, «скорой помощи» и аварийных служб. Напомним, проект был одобрен на заседании правительства 29 января.

В соответствии с проектом, штраф за ложный вызов специальных служб предлагается взыскивать в размере от 3400 до 10 200 гривен, тогда как в настоящее время он составляет от 51 до 119 гривен.

Напомним, кроме ложных вызовов «скорой», в последнее время в Украине участились и случаи нападения на медиков. Так, в Днепропетровской области 5 февраля от пьяной пациентки пострадала молодая девушка-фельдшер. Пострадавшая медработник была госпитализирована с сотрясением мозга.

А в Харькове пьяный мужчина избил всю бригаду «скорой», чтобы те не увозили ребенка в больницу.

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